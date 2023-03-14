«Раньше такого не было». Фредерик Вассёр сделал заявление о своих полномочиях в «Феррари»
Поделиться
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что таких широких полномочий, как в нынешней команде ранее у него никогда и нигде не было.
«У меня есть необходимые ресурсы и возможность принимать решения. Ранее такого у меня никогда не было – причём нигде», — приводит слова Вассёра GrandPX.news со ссылкой на Auto Hebdo.
Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». («Феррари»). В 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто.
На старте нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна, пилот «Скудерии» Карлос Сайнс был четвёртым, а Шарль Леклер с гонки сошёл.
Новый болид команды «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
Новость по теме«Феррари» назначила нового главу отдела аэродинамики
Комментарии
- 14 марта 2023
-
09:41
- 13 марта 2023
-
23:38
-
22:40
-
21:51
-
20:47
-
20:10
-
19:49
-
18:46
-
18:31
-
17:33
-
16:20
-
15:47
-
15:28
-
14:08
-
13:18
-
12:19
-
11:58
-
11:36
-
10:59
-
10:56
-
10:08
-
09:51
-
03:01
-
00:46
- 12 марта 2023
-
23:57
-
22:40
-
21:36
-
20:47
-
19:38
-
18:36
-
17:32
-
16:25
-
15:28
-
14:25
-
13:38
Партнерский контент