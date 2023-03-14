«Раньше такого не было». Фредерик Вассёр сделал заявление о своих полномочиях в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что таких широких полномочий, как в нынешней команде ранее у него никогда и нигде не было.

«У меня есть необходимые ресурсы и возможность принимать решения. Ранее такого у меня никогда не было – причём нигде», — приводит слова Вассёра GrandPX.news со ссылкой на Auto Hebdo.

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». («Феррари»). В 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто.

На старте нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна, пилот «Скудерии» Карлос Сайнс был четвёртым, а Шарль Леклер с гонки сошёл.

Новый болид команды «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: