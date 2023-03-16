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Албон: трасса в Саудовской Аравии должна подойти «Уильямсу» больше, чем в Бахрейне

Албон: трасса в Саудовской Аравии должна подойти «Уильямсу» больше, чем в Бахрейне
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Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Саудовской Аравии, второго этапа сезона-2023 Формулы-1.

«В Джидде очень интересная городская трасса, так что я с нетерпением жду Гран-при Саудовской Аравии. Это один из тех автодромов, на которых очень важно постепенно по ходу уикенда получать больше уверенности в машине.

Теоретически Джидда подходит нашей машине лучше, чем трасса в Бахрейне, но так ли это, скоро узнаем. Команда продолжает разбираться с особенностями машины, очень интересно, что нового мы узнаем на совершенно другом типе трассы», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.

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