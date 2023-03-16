Владелец команды IndyCar: Формула-1 — всё, что угодно, кроме гонок

Владелец команды IndyCar «Чип Ганасси Рейсинг» Чип Ганасси раскритиковал Формулу-1.

«Дни, в которых мы сейчас живём — это дни славы. Можем ли мы работать лучше? Конечно, да. Я приду к вам в офис и покажу, как вы можете работать лучше. Вы можете подойти ко мне и рассказать, как я могу работать лучше. Мы все можем это делать. Ориентиром для меня является то, где мы находимся, и мы собираемся сделать следующий шаг. Лучше делать маркетинговую работу, распространять информацию о том, что у нас отличная гоночная серия и одни из лучших гонок. Это настоящие гонки.

Это не NASCAR, не Формула-1. Я имею ввиду, давайте посмотрим правде в глаза. Формула-1 — это всё, что угодно, но не гонки. Хорошо? Как будто гонки для них где-то на заднем плане», — приводит слова Чипа Ганасси NBC Sports.