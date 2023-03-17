Хэмилтон: плевать, какого цвета машина, лишь бы она была быстрой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о производительности машины W14.

«Я знал с самого начала. что мы не там, где хотели быть. Когда я впервые увидел машину, она всё ещё сильно отличалась от болидов конкурентов. Это всегда немного нервирует, но машина выглядела красивой. Но мне, честно говоря, плевать, какого цвета машина, лишь бы она была быстрой. Надеюсь, на каком-то этапе мы превратим этот болид в победителя.

Нельзя внезапно потерять способность создавать быстрые машины. Просто мы не там, где должны быть и где хотим быть. Нам нужно продолжать работу. Я по-прежнему на сто процентов верю в команду. Это моя семья и я не планирую никуда уходить, но нам нужен толчок, чтобы двигаться дальше.

Надеюсь, в течение года мы сможем сократить отставание, но, думаю, это будет уже слишком поздно для борьбы за титул", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.