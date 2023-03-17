«Я бы никогда». Виталий Петров — о специальном документе ФИА для российских пилотов

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о требовании к российским пилотам подписывать специальный документ Международной автомобильной федерации (ФИА) для возможности участия в соревнованиях под её эгидой. В случае подписания такого документа гонщикам позволено выступать под нейтральным флагом.
«Я бы никогда, наверное, не подписал такое. Понимаю, что молодёжь хочет выступать, многие спортсмены выступают под нейтральным флагом, но я надеюсь, что всё это в скором времени решится, надо чуть-чуть подождать, набраться терпения. Конечно, выступать без флага… Что, защищать самого себя? Ради чего тогда мы и все спортсмены в России выступают? Хочется приносить победу для России, не только для себя», – приводит слова Петрова ТАСС.
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