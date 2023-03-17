Экс-пилот Формулы-1 стал руководителем молодёжной программы «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1 и Формулы-Е Жером д'Амброзио, завершивший карьеру в 2020 году, возглавит молодёжную программу немецкой команды Формулы-1 «Мерседес». Об этом сообщает издание GPBlog.
В нынешнем сезоне 37-летний д'Амброзио занимал пост руководителя команды Формулы-Е «Вентури». Примечательно, что в этом году Жерома несколько раз замечали с Тото Вольфом, однако в «Мерседесе» отказывались давать комментарии по поводу роли бельгийца.
Отметим, что в течение своей карьеры д'Амброзио участвовал в 20 гонках Формулы-1 в 2011-2012 годах. С 2014 года Жером начал выступать за команду «Дрэгон Рейсинг» в серии гонок Формула-Е, где одержал три победы.
Ранее пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что не собирается никуда уходить из команды, и отметил, что ему стоило лучше подбирать слова после Гран-при Бахрейна.
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