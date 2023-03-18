Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 18 марта, состоится квалификация второго этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Этап принимает уличная трасса в Джидде. Начало квалификации запланировано на 20:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Онлайн-трансляция квалификации
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