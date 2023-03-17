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Тост высказался о вероятности выступления Даниэля Риккардо за «Альфа Таури»

Тост высказался о вероятности выступления Даниэля Риккардо за «Альфа Таури»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост ответил на вопрос относительно вероятности привлечения третьего пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо. «Альфа Таури» принадлежит корпорации «Ред Булл».

«Теоретически да. Но практически, я надеюсь, нет. Есть молодые гонщики, такие как Лиам Лоусон, такие как Деннис Хаугер. Думаю, мы сосредоточимся в первую очередь на молодых пилотах. Это часть нашей философии.

Мы всегда будем зависеть от «Ред Булл». Наша философия не изменилась. Мы продолжим обучать молодых гонщиков и в будущем. А вот Формула-1 в целом изменилась. Чемпионат сейчас стал очень и очень конкурентным. Это означает, что в случае привлечения молодых гонщиков им нужно составить хорошую программу. Их следует подготовить наилучшим образом.

В будущем «Ред Булл» может понадобиться один из наших гонщиков, и это как раз одна из причин, по которой у «Ред Булл» две команды», — приводит слова Тоста Motorsport-Total.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:

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