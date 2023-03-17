Тост высказался о вероятности выступления Даниэля Риккардо за «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост ответил на вопрос относительно вероятности привлечения третьего пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо. «Альфа Таури» принадлежит корпорации «Ред Булл».
«Теоретически да. Но практически, я надеюсь, нет. Есть молодые гонщики, такие как Лиам Лоусон, такие как Деннис Хаугер. Думаю, мы сосредоточимся в первую очередь на молодых пилотах. Это часть нашей философии.
Мы всегда будем зависеть от «Ред Булл». Наша философия не изменилась. Мы продолжим обучать молодых гонщиков и в будущем. А вот Формула-1 в целом изменилась. Чемпионат сейчас стал очень и очень конкурентным. Это означает, что в случае привлечения молодых гонщиков им нужно составить хорошую программу. Их следует подготовить наилучшим образом.
В будущем «Ред Булл» может понадобиться один из наших гонщиков, и это как раз одна из причин, по которой у «Ред Булл» две команды», — приводит слова Тоста Motorsport-Total.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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