Мартинс выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Джидде, Леклер — 13-й после остановки на трассе

Французский гонщик «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс одержал победу в квалификации второго этапа чемпионата в Саудовской Аравии. Второй результат показал пилот «Премы» Оливер Берман. Третьим стал напарник Мартинса по «АРТ» Тео Пуршер.

Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам квалификации стал 13-м. Монегаск в концовке сессии остановился на трассе, из-за чего квалификация была остановлена досрочно красными флагами.

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация