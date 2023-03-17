Мартинс выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Джидде, Леклер — 13-й после остановки на трассе
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Французский гонщик «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс одержал победу в квалификации второго этапа чемпионата в Саудовской Аравии. Второй результат показал пилот «Премы» Оливер Берман. Третьим стал напарник Мартинса по «АРТ» Тео Пуршер.
Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам квалификации стал 13-м. Монегаск в концовке сессии остановился на трассе, из-за чего квалификация была остановлена досрочно красными флагами.
Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|1.41,326
|2.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|1.42,070
|3.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|1.42,071
|4.
|Джек Дуэн
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|1.42,110
|5.
|Джехан Дарувала
|«МП Моторспорт»
|1.42,111
|6.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|1.42,120
|7.
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|1.42,295
|8.
|Куш Майни
|«Кампос Рейсинг»
|1.42,360
|9.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|1.42,497
|10.
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.42,553
|11.
|Клеман Новалак
|«Трайдент»
|1.42,576
|12.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.42,617
|13.
|Артур Леклер
|«ДАМС»
|1.42,629
|14.
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|1.42,686
|15.
|Деннис Хаугер
|«МП Моторспорт»
|1.42,754
|16.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|1.42,795
|17.
|Зейн Мэлоуни
|«Родин Карлин»
|1.42,819
|18.
|Рой Ниссани
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|1.42,854
|19.
|Исак Хаджар
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.43,079
|20.
|Ричард Версхор
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.43,385
|21.
|Амаури Кордел
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|1.43,736
|22.
|Брэд Бенавидес
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|1.45,027
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