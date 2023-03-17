Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартинс выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Джидде, Леклер — 13-й после остановки на трассе

Мартинс выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Джидде, Леклер — 13-й после остановки на трассе
Комментарии

Французский гонщик «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс одержал победу в квалификации второго этапа чемпионата в Саудовской Аравии. Второй результат показал пилот «Премы» Оливер Берман. Третьим стал напарник Мартинса по «АРТ» Тео Пуршер.

Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам квалификации стал 13-м. Монегаск в концовке сессии остановился на трассе, из-за чего квалификация была остановлена досрочно красными флагами.

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»1.41,326
2.Оливер Берман«Према Рейсинг»1.42,070
3.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»1.42,071
4.Джек Дуэн«Инвикта Виртуози Рейсинг»1.42,110
5.Джехан Дарувала«МП Моторспорт»1.42,111
6.Аюму Иваса«ДАМС»1.42,120
7.Фредерик Вести«Према Рейсинг»1.42,295
8.Куш Майни«Кампос Рейсинг»1.42,360
9.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»1.42,497
10.Джек Кроуфорд«Хайтек Пульс-Эйт»1.42,553
11.Клеман Новалак«Трайдент»1.42,576
12.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.42,617
13.Артур Леклер«ДАМС»1.42,629
14.Энцо Фиттипальди«Родин Карлин»1.42,686
15.Деннис Хаугер«МП Моторспорт»1.42,754
16.Роман Станек«Трайдент»1.42,795
17.Зейн Мэлоуни«Родин Карлин»1.42,819
18.Рой Ниссани«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»1.42,854
19.Исак Хаджар«Хайтек Пульс-Эйт»1.43,079
20.Ричард Версхор«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.43,385
21.Амаури Кордел«Инвикта Виртуози Рейсинг»1.43,736
22.Брэд Бенавидес«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»1.45,027
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023