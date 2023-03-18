Даниил Квят высказался о попадании на подиум в дебютной гонке WEC

Бывший пилот Формулы-1, российский гонщик Даниил Квят высказался о своём успешном дебюте в гонках на выносливость (WEC) в составе «Премы».

В первой гонке сезона «1000 миль Себринга» экипаж россиянина финишировал третьим. Партнёрами Квята по экипажу являются француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.

«Сегодняшняя гонка была очень сильной от старта до финиша и мы с командой и моими напарниками отлично справились. Нам ещё предстоит поработать, чтобы попытаться улучшить ситуацию и подняться на верхнюю ступень пьедестала. У нас есть только одна цель, и все в команде с нетерпением ждут возможности дальше работать над её достижением. Тем не менее, это был отличный старт», — приводит слова Квята пресс-служба «Премы».