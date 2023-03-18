Даниил Квят высказался о попадании на подиум в дебютной гонке WEC
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1, российский гонщик Даниил Квят высказался о своём успешном дебюте в гонках на выносливость (WEC) в составе «Премы».
В первой гонке сезона «1000 миль Себринга» экипаж россиянина финишировал третьим. Партнёрами Квята по экипажу являются француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.
«Сегодняшняя гонка была очень сильной от старта до финиша и мы с командой и моими напарниками отлично справились. Нам ещё предстоит поработать, чтобы попытаться улучшить ситуацию и подняться на верхнюю ступень пьедестала. У нас есть только одна цель, и все в команде с нетерпением ждут возможности дальше работать над её достижением. Тем не менее, это был отличный старт», — приводит слова Квята пресс-служба «Премы».
Новость по темеДаниил Квят дебютировал в WEC с подиума, победу в категории «гиперкаров» одержала «Тойота»
Комментарии
- 18 марта 2023
-
09:43
-
03:01
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:22
-
00:07
-
00:01
- 17 марта 2023
-
23:53
-
23:47
-
22:39
-
22:31
-
21:33
-
21:02
-
20:37
-
20:33
-
19:52
-
19:44
-
18:38
-
18:02
-
17:33
-
17:27
-
17:05
-
16:54
-
15:49
-
15:23
-
15:12
-
15:08
-
14:28
-
13:10
-
12:06
-
10:50
-
10:05
-
09:42
-
00:45
Партнерский контент