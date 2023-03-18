Даниил Квят дебютировал в WEC с подиума, победу в категории «гиперкаров» одержала «Тойота»

На трассе в Себринге (США) завершилась первая гонка сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — «1000 миль Себринга».

Победу в главном классе «гиперкаров» одержал экипаж «Тойоты» под номером 7 в составе Майка Конвэя, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса. Второе место по итогам гонки занял второй экипаж «Тойоты», за который выступают Себастьен Буэми, Брэндон Харитли и Рио Хиракава. Подиум в категории «гиперкаров» и «абсолюте» замкнул экипаж «Феррари» в составе Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена.

В категории LMP2 победу одержал экипаж «Йоты» в составе Уилла Стивенса, Йифеи Йе и Давида Бекманна. Второе место осталось за экипажем «Юнайтед Австопорт», за который выступают Фредерик Любин, Филип Хансон и Фелипе Альбукерке. Экипаж российского гонщика Даниила Квята — «Према» под номером 63 — занял третье место в категории и седьмое место в абсолютном зачёте гонки. Вместе с Квятом в экипаже итальянской команды выступают Мирко Бортолотти и 19-летняя француженка Дориан Пин.

Победу в категории GTE одержал экипаж «Корветта» под номером 33.