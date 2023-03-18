«Может быть, нужны перестановки». Росберг оценил ситуацию в «Мерседесе»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил ситуацию в «Мерседесе».

«Я не уверен, что эпоха «Мерседеса» закончилась, потому что одной из сильных сторон Тото Вольфа всегда было планирование преемственности. И если посмотреть на ключевые позиции в команде сейчас, то командой руководит следующее поколение, например, Майк Эллиотт, занимающий пост технического директора. Он работал с нашей аэродинамикой, когда я выступал в команде. Он великолепен. Так что таланты, которые есть в команде, по-прежнему не имеют себе равных.

Сейчас сложно понять, в чём проблема, может быть, стоит переместить нескольких людей, устроить перестановки. Это очень и очень сложно оценивать.

У них трудная ситуация. Они привыкли к успеху, выиграв восемь титулов подряд, но сейчас они находятся в затяжном периоде сложностей. Для больших изменений нужно сделать шаг назад, а затем за счёт потенциала сделать большой шаг вперёд, чтобы в какой-то момент получить возможность бороться за победы и титулы. Но это точно случится не завтра», — приводит слова Росберга Motorsport Week.