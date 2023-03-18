«Не чувствую связи с машиной». Хэмилтон прокомментировал сильное отставание от Расселла
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии при том, что его напарник Джордж Расселл стал четвёртым и оказался быстрее более чем на три десятые секунды.
«Машина в той форме, в которой она есть. Джордж проделал отличную работу и оказался на втором ряду. Очевидно, что у машины есть определённая скорость. Я не чувствую связи с этой машиной. Что бы я ни делал и ни менял, не могу почувствовать уверенности. Я немного потерялся.
Но не бывает чего-то невозможного. Я не мог выжать из машины больше сегодня, но продолжу пытаться. Стараюсь быть спокойным и работать с командой над тем, чтобы мы оказались в хорошем положении», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.
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