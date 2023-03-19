Бывший наставник сборной России по футболу Фабио Капелло посетил гараж «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии — 2023. Онлайн-трансляция гонки

Итальянский специалист возглавлял российскую команду с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная на чемпионате мира 2014 года заняла третье место в группе с Южной Кореей, Алжиром и Бельгией.