Ферстаппен: второе место при такой стартовой позиции — хороший результат

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся сегодня, 19 марта.

Напомним, Ферстаппен стартовал лишь 15-м из-за проблем с двигателем в квалификации, однако по итогам гонки стал вторым, уступив только напарнику по команде, мексиканцу Серхио Пересу.

«Я старался обгонять соперников, но когда едешь позади соперника, машина скользит. Мне удалось найти темп, и в итоге мы пробились на подиум. Отставание от Переса в какой-то момент стало большим, и мы решили не бороться — даже второе место при нашей стартовой позиции это хороший результат», – сказал Ферстаппен после гонки.

Ранее своё выступление прокомментировал Фернандо Алонсо.