Расселл: штраф для Алонсо был слишком суровым

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал штраф, который получил пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, благодаря этому британский пилот стал третьим.

«Получилось много путаницы. Изначально я думал, что Фернандо получил пятисекундный штраф. Мне хотелось с ним побороться на трассе, особенно ближе к финишу.

Я считаю, что штраф, который он получил, был слишком суровым. Он заслужил этот подиум, но мне ничего не остаётся, кроме как принять это третье место. Жаловаться мне не на что», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.728.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.

7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.

8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.

9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:07.494.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:10.588.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.060.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:17.478.

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1:25.021.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:26.293.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1:26.445.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс») — сход

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.