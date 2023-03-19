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Вольф: мы сделаем всё, чтобы «Мерседес» стал быстрым. И даже прилепим наклейку «Ред Булл»

Вольф: мы сделаем всё, чтобы «Мерседес» стал быстрым. И даже прилепим наклейку «Ред Булл»
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда не боится никакой критики в погоне за лучшими результатами. Так, функционер иронично высказался о возможной схожести с болидами лидеров сезона после обновлений.

«Вы можете называть машину концептом «Ред Булл» или «Астон Мартин». Даже если болид будет похож на двухэтажный автобус, мы всё равно пойдём на это, чтобы он стал быстрым. Мы бы даже прилепили на него наклейку «Ред Булл», если они этого захотят», – сказал Вольф в интервью Sky Sports.

Напомним, британец Джордж Расселл стал третьим в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся сегодня, 19 марта, после штрафа Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Его напарник и соотечественник Льюис Хэмилтон финишировал пятым.

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