«Неприемлемо». Хилл и Росберг отреагировали на ошибку механика, лишившую Алонсо подиума

Чемпионы Формулы-1 Деймон Хилл и Нико Росберг отреагировали на штраф пилота «Астон Мартин», испанца Фернандо Алонсо в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся сегодня, 19 марта.

«Обидно, но нужно оставаться последовательными. Нельзя всё время менять правила. Прикосновение домкратом к машине было нарушением», – сказал Хилл в эфире Sky Sports.

«Это неприемлемо. Учитывая, что это произошло совсем недавно, можно было проанализировать ошибки, допущенные другими, и не повторять их. Обидно, потому что Фернандо выступил блестяще», – добавил Росберг.

Напомним, Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте гонки и отбыл его на первом пит-стопе. Во время отбывания наказания механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере.