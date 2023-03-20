Хельмут Марко прокомментировал жалобу Ферстаппена на баланс машины

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на жалобу пилота команды голландца Макса Ферстаппена, заявившего о проблеме с приводом после выступления в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся вчера, 19 марта. Напомним, Ферстаппен финишировал вторым.

«Мы должны разобраться, откуда идут вибрации. Возможно, Макс сильнее наезжал на поребрики, чем Серхио. Но можно ли при таком раскладе установить быстрейший круг? Мы разберёмся с этой проблемой», – цитирует Марко издание RacingNews365.

Гран-при Саудовской Аравии. Гонка

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +20.728.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.

7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.

8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.

9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

Ранее глава «Ред Булл» Хорнер отреагировал на недовольство Серхио Переса быстрейшим кругом Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.