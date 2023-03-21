Пермейн — о пятисекундных штрафах Алонсо и Окона: это кажется жестоким и бессмысленным

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн выступил за необходимость переосмыслить правило относительно некорректного положения автомобиля на стартовой решётке. Ранее, на Гран-при Саудовской Аравии, наказание за его нарушение получил гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. А до этого, на этапе в Бахрейне, за такое же нарушение был наказан Эстебан Окон («Альпин»).

«Я думаю, что эти новые правила, касающиеся того, где автомобиль должен останавливаться на стартовой решётке, кажутся немного драконовскими. Никто не получит преимущества, если на десять сантиметров пересечёт линию в ту или иную сторону. Я не знаю, будет ли это пересмотрено, но штрафовать пилотов кажется мерой жестокой и бессмысленной, тем более эти линии они могут не видеть», — приводит слова Пермейна Motorsport.

Пермейн ожидает, что этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании Спортивного консультативного комитета Формулы-1.

«Я уверен, что мы так и сделаем, позже на этой неделе у нас будет встреча, где мы сможем поднять этот вопрос», — сказал Алан.

Напомним, во время гонки в Джидде Алонсо получил два штрафа: сначала пять секунд за некорректное положение автомобиля на стартовой решётке, а после финиша — ещё 10 секунд за то, что команда раньше времени начала работу с его болидом на пит-стопе. В итоге финишировавшего третьим Фернандо сначала наградили, затем третьего места его лишили, а после того, как команда оспорила штраф, награду ему опять вернули.

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: