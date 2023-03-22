Источник: «Феррари» в 2024 году перейдёт на боковые понтоны, как у «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Феррари» в 2024 году планирует перейти на использование боковых понтонов, которые продиктованы концепцией команды «Ред Булл», сообщает итальянское издание Motorsport.
Как информирует источник, это может позволить команде решить проблемы с нестабильностью машины в поворотах и, как следствие, повышенным износом шин.
При этом в настоящий момент команда не готова полностью переключиться на разработку машины 2024 года и продолжит попытки развития машины SF23, несмотря на появившуюся ранее информацию о фундаментальной ошибке проекта.
Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс финишировал на шестой позиции, Шарль Леклер пришёл к финишу седьмым. При этом «Феррари» уступила в гонке не только «Ред Булл» и «Астон Мартин», но и «Мерседесу».
Леклер после двух этапов чемпионата мира занимает лишь восьмую позицию в личном зачёте, набрав шесть очков.
- 22 марта 2023
-
18:55
-
18:29
-
17:31
-
17:21
-
16:22
-
16:06
-
16:00
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:40
-
13:56
-
12:46
-
12:33
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
10:22
-
10:05
-
00:56
-
00:12
- 21 марта 2023
-
23:25
-
22:00
-
20:47
-
20:39
-
19:46
-
18:58
-
18:04
-
17:53
-
16:37
-
16:22
-
15:33
-
14:49
-
14:29
-
13:29