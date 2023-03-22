Источник: «Феррари» в 2024 году перейдёт на боковые понтоны, как у «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Феррари» в 2024 году планирует перейти на использование боковых понтонов, которые продиктованы концепцией команды «Ред Булл», сообщает итальянское издание Motorsport.

Как информирует источник, это может позволить команде решить проблемы с нестабильностью машины в поворотах и, как следствие, повышенным износом шин.

При этом в настоящий момент команда не готова полностью переключиться на разработку машины 2024 года и продолжит попытки развития машины SF23, несмотря на появившуюся ранее информацию о фундаментальной ошибке проекта.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс финишировал на шестой позиции, Шарль Леклер пришёл к финишу седьмым. При этом «Феррари» уступила в гонке не только «Ред Булл» и «Астон Мартин», но и «Мерседесу».

Леклер после двух этапов чемпионата мира занимает лишь восьмую позицию в личном зачёте, набрав шесть очков.