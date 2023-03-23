Хэмилтон: я был прав насчёт проблем с болидом W14

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался о проблемах немецкой команды с болидом.
Ранее Хэмилтон заявлял, что предупреждал инженеров «Мерседеса» о возможных проблемах с машиной.
«Я один из тех людей, которым нравится всегда быть правыми. Конечно, я тоже могу ошибаться, но в этом конкретном случае я был прав. Это что-то вроде «я же вам говорил». Это и есть сотрудничество. В конце концов, я пилот, а не дизайнер, но при этом ещё и «шлюз» к характеристикам машины, так что мы должны доверять друг другу. Они прислушиваются ко мне, а я прислушиваюсь к ним. Разногласия неизбежны. Важно просто признавать свою неправоту, а затем собираться вместе и исправлять то, что необходимо», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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