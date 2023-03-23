Тост высказался о проблемах де Вриса в дебюте в Формуле-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о проблемах команды и новичка коллектива Ника де Вриса на старте сезона.
«Ник продолжает обучение. Наши пилоты — квалифицированные гонщики, они оба доказали, что могут выигрывать гонки и титулы. И наша задача — предоставить им конкурентоспособный болид. У нас возникли проблемы с машиной, с этим связаны и проблемы Ника. В Формуле-1 сложно дебютировать, но, если машина доставляет вам неприятности, становится сложнее. У меня нет сомнений, что он способен показать достойные результаты за рулём хорошей машины. Мы будем к этому стремиться.
Главная проблема АТ04 — недостаток прижимной силы. По этой причине машина теряет устойчивость на торможении, перегреваются задние шины, она начинает скользить. Нам нужно многое сделать, чтобы машина поехала быстрее», — приводит слова Тоста F1i.
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