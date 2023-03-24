В команде Ферстаппена выразили недовольство Росбергом
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В команде двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выразили недовольство словами чемпиона Формулы-1 2016 года Нико Росберга, сказанными им после завершения Гран-при Саудовской Аравии.
Росберг после гонки отметил, что Ферстаппен неправильно реагировал на свои неудачи во время Гран-при Саудовской Аравии, в частности, не посетил командный брифинг по окончании квалификации, в которой из-за технических проблем Макс стал лишь 15-м. Как выяснилось позднее, Ферстаппен пропустил собрание из-за плохого самочувствия.
«Это показывает, насколько Росберг далёк от реальности. К счастью, в команде Sky Sports также есть Ральф Шумахер, который сразу всё может исправить», — цитируерт представителя лагеря Ферстаппена Sport1.
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