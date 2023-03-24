Уэббер: Алонсо всегда думает о том, как ему сделать гонку соперника максимально сложной

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о двукратном чемпионе мира Фернандо Алонсо.

«Алонсо всегда старается действовать непредсказуемо. И это в хорошем смысле слова. Он борется честно. Кроме того, он старается манипулировать соперником, заставляет менять траектории болида так, чтобы ты остался в потоке «грязного воздуха».

Это тот пилот, который постоянно думает о том, как ему сделать гонку соперника максимально сложной. Причём как при обороне позиции, так и при атаке. И он в этом очень хорош! Я смог многому у него науцчиться, когда мы вместе выступали. Иногда побеждал он, иногда я. Но его всегда отличало особое умение сочетать в себе высокую скорость и непредсказуемость действий», — приводит слова Марка Уэббера RacingNews365.