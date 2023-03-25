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Стало известно, какие травмы получил Поль Эспаргаро в аварии на этапе MotoGP в Португалии

Стало известно, какие травмы получил Поль Эспаргаро в аварии на этапе MotoGP в Португалии
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Испанский гонщик Поль Эспаргаро получил ушиб лёгкого, перелом челюсти и перелом позвонка, сообщает L'Equipe.

Напомним, Эспарнаро был доставлен в больницу после серьёзной аварии во второй тренировке Гран-при Португалии, первого этапа сезона MotoGP.

Испанец потерял управление над своим мотоциклом в десятом повороте и после нескольких кульбитов ударился о защитный барьер.

Эспаргаро около получаса оказывали помощь на месте, после чего увезли на машине скорой помощи. В настоящий момент, как сообщает Motorsport, спортсмен отправлен в госпиталь на вертолёте для проверок повреждений спины и шеи.

Лучшее время по итогам тренировки показал Джек Миллер.

Напомним, первый этап MotoGP на трассе «Портиман» проходит в эти выходные. Действующим чемпионом MotoGP является итальянец Франческо Баньяя.

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