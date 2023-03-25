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Экс-пилот Формулы-1: у «Хааса» достаточно быстрая машина, Хюлькенберг будет набирать очки

Экс-пилот Формулы-1: у «Хааса» достаточно быстрая машина, Хюлькенберг будет набирать очки
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок оценил выступления пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга в первых двух Гран-при нового сезона и выразил уверенность, что он будет набирать очки.

«В Джидде Магнуссен оказался впереди Нико Хюлькенберга, но и тому до призовой десятки было не так далеко. Важно, что Нико проехал всю дистанцию гонки и в очередной раз получил опыт. Интересно посмотреть на выступления Хюлькенберга в следующих этапах. У «Хааса» достаточно быстрая машина, которая позволяет бороться за очки. Так что Нико сможет финишировать в первой десятки и набрать очки, это вопрос времени», — приводит слова Глока Sky Sports Germany.

Нико Хюлькенберг присоединился к «Хаасу» в межсезонье и заменил Мика Шумахера. В первых двух гонках немецкому гонщику не удалось набрать очки.

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