«Он знает, как объединить тысячи людей». Ваулз — о новом операционном директоре «Уильямс»

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о новом операционном директоре команды Фредерике Бруссо.

Бруссо присоединился к команде после 26 лет работы в аэрокосмической отрасли в Pratt & Whitney в Канаде.

«У него хороший опыт и хорошие знания о том, как объединить тысячи людей — в нашем случае сотни — вместе в решающий момент.

Особенно в условиях ограничения затрат: чем эффективнее ты сможешь это сделать, тем больше денег будет потом доступно для разработки автомобиля», — приводит слова Ваулза Racingnews365.

Напомним, «Уильямс» начал сезон 2023 года в довольно необычной ситуации: у него не было технического директора, команда уволила Франсуа-Ксавье Демезона и босса по аэродинамике Дэвида Уитера. Директор по дизайну команды Дэвид Уорнер в настоящее время является временным техническим директором, пока они ищут нового кандидата.

Ваулз указывает на необходимость заполнить эти должности опытными специалистами.

«В данный момент есть техническое руководство, в котором у меня есть много людей, которые отлично выполняют свою работу, но нам нужно дополнить их хорошим опытом из этой сферы», — добавил руководитель английской команды.