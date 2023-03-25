«Он знает, как объединить тысячи людей». Ваулз — о новом операционном директоре «Уильямс»

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о новом операционном директоре команды Фредерике Бруссо.
Бруссо присоединился к команде после 26 лет работы в аэрокосмической отрасли в Pratt & Whitney в Канаде.
«У него хороший опыт и хорошие знания о том, как объединить тысячи людей — в нашем случае сотни — вместе в решающий момент.
Особенно в условиях ограничения затрат: чем эффективнее ты сможешь это сделать, тем больше денег будет потом доступно для разработки автомобиля», — приводит слова Ваулза Racingnews365.
Напомним, «Уильямс» начал сезон 2023 года в довольно необычной ситуации: у него не было технического директора, команда уволила Франсуа-Ксавье Демезона и босса по аэродинамике Дэвида Уитера. Директор по дизайну команды Дэвид Уорнер в настоящее время является временным техническим директором, пока они ищут нового кандидата.
Ваулз указывает на необходимость заполнить эти должности опытными специалистами.
«В данный момент есть техническое руководство, в котором у меня есть много людей, которые отлично выполняют свою работу, но нам нужно дополнить их хорошим опытом из этой сферы», — добавил руководитель английской команды.
- 25 марта 2023
-
15:43
-
15:38
-
14:58
-
14:51
-
14:38
-
14:23
-
13:26
-
12:22
-
12:11
-
11:23
-
10:53
-
10:23
-
09:41
-
01:53
-
00:47
-
00:42
- 24 марта 2023
-
23:02
-
22:55
-
21:55
-
21:52
-
20:49
-
20:42
-
19:46
-
19:43
-
18:53
-
18:37
-
17:50
-
17:46
-
15:53
-
15:32
-
14:30
-
14:04
-
13:51
-
13:44
-
13:39