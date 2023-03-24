Что опять не так с «Феррари» и «Мерседесом»? Вот главные проблемы их новых машин

В зимнее межсезонье Формулы-1 мы мечтали аж о тройной борьбе за титул. Мол, «Ред Булл» из-за ограничений и штрафов сильно прибавить не сможет, в то время как «Феррари» и «Мерседес» доведут собственные машины до ума и сумеют сразиться с Ферстаппеном. Как же вышло, что на старте сезона немцы и итальянцы уступают даже Алонсо на «Астон Мартин», а о борьбе с «быками» и не помышляют?

Почему не едет «Феррари»?

Постепенный откат «Скудерии» назад был заметен ещё в ходе прошлого сезона. Ну, точнее, не откат, а неспособность прогрессировать в том же темпе, что был у «Ред Булл». А нынешний чемпионат, есть такое нехорошее ощущение, подтверждает: концепция машины «быков» глобально имеет куда больший потенциал, тем красивое, уникальное, но недостаточно эффективное решение «Феррари».

Зимой 2023-го у инженеров «Скудерии» были три основные задачи: поднять максимальную скорость машины, решить проблему с повышенным износом шин и справиться с изменениями в техническом регламенте, согласно которым края днища приподняли на 15 мм. Похоже, решена была лишь первая проблема.

Лобовое сопротивление машины снизили, что вкупе с возросшей мощностью двигателя позволило Леклеру и Сайнсу стать достаточно быстрыми на прямых. Но вот в остальном… Во-первых, ради «максималки» пришлось слегка пожертвовать прижимной силой машины, и она стала вести себя хуже в поворотах. Во-вторых, как пишут инсайдеры, на трассе болид SF23 не может работать с таким низким клиренсом, как рассчитывали инженеры. Разница составляет буквально пару миллиметров, но этого вполне достаточно, что болид не попадал в рабочее окно и не выдавал запланированные характеристики.

Новая «Феррари» не позволила исправить все недостатки предшественницы Фото: Peter Fox/Getty Images

Итог? Машина 2023 года не только медленнее, чем ожидалось, но и продолжает убивать резину. Тут всё понятно: из-за недостаточного прижима болид сильнее скользит в поворотах, что и приводит к повышенному износу.

Что же касается высокой скорости новой «Феррари» в квалификациях, то это довольно частая для Ф-1 история.

Свежие мягкие шины сами по себе генерируют достаточное сцепление с трассой и тем самым в состоянии замаскировать проблемы болида – которые потом по максимуму проявят себя в гонке. Так что когда Фредерик Вассёр предлагает сохранять оптимизм – мол, глобальной проблемы нет, раз в субботу машина уступает лишь пару десятых – то новый босс лукавит.

Почему не едет «Мерседес»?

Немцы, как и итальянцы, не признали неудачу с собственной уникальной концепцией машины и сохранили прежний подход при создании болида 2023 года. Поводы для подобного оптимизма точно имелись. Автомобиль W13 хоть и отличался невероятной нестабильностью, но к концу года победил дельфинирование и даже позволил «Мерседесу» оформить победный дубль в Бразилии. Да, «Ред Булл» в тот раз не попал в настройки из-за уикенда со спринтом, но всё равно казалось: дальше будет только лучше.

Как бы не так. Скорость болида W14 показала, что вариант с «нулевыми» боковыми понтонами и общая аэродинамическая концепция «Мерседеса» ведут скорее в тупик, чем к победам. Да, у новой машины нет проблемы с раскачкой, но сохранились прежние сложности с балансом. Льюис Хэмилтон признался, что в целом по поведению нынешний болид, увы, слишком напоминает прошлогодний.

Вдобавок к этому W14 изнашивает шины – чуть меньше, чем «Феррари», но все равно серьёзнее, чем «Ред Булл» и «Астон». Не хватает «Мерседесу» и скорости на прямых – особенно при активации DRS.

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Да, инженеры готовят новинки и чуть ли не с зимы анонсировали обновление боковых понтонов, но всё же эти обновления – часть проекта, который руководство «Мерседеса» уже признало неудачным. Машина нуждается в глобальном переосмыслении – не получится просто «приделать» к W14 понтоны от творения Ньюи и получить результат.

Почему же «Мерседес» был так оптимистичен зимой? По информации Formu1a.Uno, ситуация типична для Ф-1: несоответствие данных между трассой и аэродинамической трубой. Есть сведения, что детали для аэродинамической модели не совпадали с проектом, превышая допустимые погрешности. За такие грубейшие ошибки кого-то из сотрудников даже уволили, но время было упущено…

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Кто быстрее исправит проблему?

«Феррари» и «Мерседес» избрали разную тактику. В «Скудерии» пока всё ещё пытаются извлечь максимум из нынешней концепции машины: готовят обновления антикрыльев и днища и – чуть ли не самое основное – разрабатывают обновление задней подвески. Итальянцы надеются, что это позволит вернуть SF23 в рабочее окно и, соответственно, реализовать потенциал машины. Хотя сохраняется вопрос, а достаточен ли этот потенциал для борьбы с «Ред Булл» — тем более что «быки» явно не будут сидеть сложа руки и сами продолжат развивать машину.

Вместе с тем пошли слухи, что глобально в «Феррари» признали: их вариант с широкими боковыми понтонами работает хуже, чем решение «Ред Булл» — особенно после поправок ФИА для борьбы с дельфинированием. Не исключено, что в сезоне-2024 мы увидим машину, которая будет куда больше похожа на вариант «быков». Вот только у австралийцев уже будет двухлетний опыт работы с подобной концепцией…

У «Мерседеса» в теории всё чуть оптимистичнее. Во-первых, если команда обнаружила и устранила ошибку в аэродинамической трубе, то это почти прорыв. Во-вторых, Тото Вольф заявил ещё после первого Гран-при, что в «Мерседесе» приняли важные решения насчёт дальнейшего развития болида и ждут существенного прогресса – расчёты инженеров и темпы прогресса, пусть и пока сугубо теоретического, вновь радуют руководство.

В теории «Феррари» может исправить проблемы с машиной раньше, но, возможно, это будет лишь временное, костыльное решение перед глобальной сменой концепции на 2024-й. В то же время «Мерседес», как мы понимаем, уже по ходу нынешнего сезона отправит в утиль собственную неудачную концепцию и пойдёт по дороге «Ред Булл».

Внедрив «нулевые» понтоны, «Мерседес» перехитрил не соперников, а себя самого Фото: Peter Fox/Getty Images

Теоретически у немцев будет преимущество по сравнению с итальянцами в следующем сезоне, но серьёзная перестройка машины – дело ведь не только в понтонах – потребует времени, так что в 2023-м «Мерседес» может страдать дольше, чем «Феррари». Даже при успешном обновлении машины шансов побороться за титул у Хэмилтона и Расселла уже не будет, но мы бы не исключали, что в ходе сезона «Мерседес» иногда окажется в состоянии бросить вызов «Ред Булл» — так, как это было год назад в той же Бразилии.

Если вы спросите, кто из двух команд может спасти интригу в нынешнем сезоне, то это скорее «Феррари». Но лишь в том случае, если итальянцы очень быстро внедрят удачные новинки и попадут в настройки. Верится в это с трудом. Пока похоже, что мечты о борьбе обеих команд за титул отложены до 2024-го.