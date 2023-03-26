Култхард: зачем Вольф извиняется за «Мерседес» после одной гонки? Дайте ему полсезона
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард раскритиковал поведение главы «Мерседеса» Тото Вольфа, который, по его мнению, поторопился с извинениями за выступление команды в нынешнем сезоне.
«Когда вы побеждаете, все хлопают друг друга по спине и говорят, что они молодцы. Чистое доминирование «Мерседеса» в течение нескольких лет. Сейчас команда уже привыкла к трудностям, однако не забывайте, что ещё в 2021 году она могла выиграть чемпионат мира.
У Тото всегда был искренний подход, но когда вы находитесь в такой непростой ситуации, иногда нужно сдерживать себя. Если лидер проявляет неуверенность, то как почувствует себя команда? Зачем он извиняется после одной гонки? Дайте ему полсезона», – сказал Култхард в эфире Channel 4.
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