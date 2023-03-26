3 аргумента, почему Хэмилтон правда может перейти в «Феррари»

Проблемы в «Мерседесе» неизбежно привели к слухам о возможном скором уходе Льюиса Хэмилтона из команды. И что же делать Льюису, если он не верит в перспективы «Мерседеса»? Разумеется, искать место, где он сможет выиграть титул относительно быстро. И место это — в «Феррари».

Два барана вместо курицы

Разговоры об уходе Хэмилтона возникли не на ровном месте: их весьма активно подогрел руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, заявивший, что он «не удивится уходу Льюиса в другую конюшню через пару лет».

Ещё недавно проблемы «Мерседеса» привели бы к разговорам, что Льюис уйдёт из Ф-1 с концами. Казалось, что рекордный восьмой титул Хэмилтону не нужен, да и сам он говорил весьма расплывчато: мол, не нужен мне рекорд до боли в пятках. Однако сейчас всё совершенно иначе: британец уже пару раз говорил, как он мечтает взять восьмое чемпионство, а Тото Вольф ради этого обещал «самостоятельно толкать машину, если потребуется». Ну а СМИ трещат от ярких заголовков о «невозможности Хэмилтоном превзойти рекорд Шумахера в этой команде». А в какой же тогда?

Конечно, прийти, увидеть и победить вряд ли получится — в «Ред Булл» Льюиса не ждут от слова совсем. У них уже есть своя прима, и как бы маркетингово в плюс «Ред Булл» ни сработал этот возможный переход (а кто из нас в играх типа F1 Manager не пытался свести пару Хэмилтон – Ферстаппен в одной команде?), Хорнер, Марко и компания на него не пойдут. Никто не хочет, чтобы одна курица, несущая золотые яйца, превратилась в двух упёртых баранов на одном мосту.

Вариант с ныне быстро развивающимся «Астон Мартин» хоть и выглядит интересно с точки зрения возможного повторного объединения с Фернандо Алонсо под конец карьеры обоих, но тоже не является чем-то реалистичным. Во-первых, сводить Алонсо и Хэмилтона в одной команде всё равно, что запустить механизм часовой бомбы, а во-вторых — в стане «зелёных» есть Лэнс Стролл, который там находится не просто так, а на правах сына владельца.

Леклер не тянет

Остаётся только один логичный вариант: «Феррари». Конечно, переход в итальянскую команду, учитывая их репутацию, весьма и весьма спорен. Но это действительно может оказаться «брак, заключённый на небесах» — как любят говорить британцы.

Для начала нужно ответить на вопрос — сколько лет есть у Хэмилтона на выступления в Формуле-1? Сейчас Льюису 38, и пока нет ощущения, что он начал терять форму. Перед глазами есть пример Фернандо Алонсо, который на три с половиной года старше Хэмилтона и выглядит не просто топ-пилотом, а входящим в тройку сильнейших в пелотоне. Так что можно смело говорить, что у Хэмилтона будет три-четыре сезона после завершения нынешнего. Достаточно ли это, чтобы выиграть титул в команде, которая всегда имеет перспективы и никогда не выигрывает? Вполне — Михаэль Шумахер в своё время вполне мог выиграть свой третий титул уже на второй год пребывания в «Феррари», если бы Херес-97 сложился по-другому.

Второе и не менее важное: сейчас в «Феррари» нет пилота, который способен привести её к победам. Да, фанаты Шарля Леклера сейчас побегут ставить «единицу» под материалом, однако как бы монегаск ни пытался доказать журналистам, что он в команде едва ли не шины сам меняет, он не является тем лидером, вокруг которого можно выстроить команду.

Слишком уж Шарль капризен на фоне тех пилотов, которых действительно называли лидерами. А вот Льюис, будучи действительно харизматичным чемпионом, таковым является. Правда, есть и обратный пример — как минимум один харизматичный чемпион уже пробовал выстроить команду в «Феррари», но не пошло. И всё же Алонсо дважды доводил дело до поражения в финальном Гран-при.

Хэмилтон есть. А команда?

Правда, есть всего одна небольшая проблема. За любым сильным чемпионом стоял не менее сильный менеджмент. Во многом именно по этой причине в своё время в «Феррари» не получилось у Алонсо. Если бы в 2009 году не получил свой бан в Формуле-1 Флавио Бриаторе и смог со временем перейти в «Феррари», сейчас, возможно, даже не стояло бы вопроса о величии Льюиса, а сам Алонсо был семи- или восьмикратным. Сейчас, впрочем, рассуждать об этом бессмысленно.

Если вернуться к Хэмилтону, то к его переходу нужно готовиться более чем основательно. При Вассёре при всём уважении к Фредерику титул Хэмилтон вряд ли возьмёт. И именно это является основной проблемой данного перехода: не верится, что в «Феррари» он получит такую же сильную структуру, как с Вольфом в «Мерседесе».

И всё же просто представьте себе уровень заголовков в СМИ двух самых больших автоспортивных стран, если Хэмилтон вдруг переходит в «Феррари» и берёт этот самый восьмой титул? Лучшего наследия для британца и не придумать. Да и команда останется только в плюсе — после такого обо всех предыдущих неудачах сразу же забудут.

Может, Хэмилтон добьётся в «Феррари» того, что не смогли сделать Феттель и Алонсо? Фото: Paul Gilham/Getty Images

После седьмого титула Льюиса продолжаются споры, кто является величайшим пилотом в истории — Хэмилтон или Шумахер? Снять эти вопросы британцу не помогли ни большее количество поулов, ни большее количество побед, ни даже такое же количество титулов. А вот прийти в откровенно «болотную» команду, неспособную победить из-за своего менталитета, и выстроить вокруг себя команду-победителя года за три-четыре — именно это нужно Хэмилтону, чтобы построить своё наследие.

Если Льюис придёт в стан итальянцев и выиграет там титул, причём достаточно будет одного, это будет легендарно. И это именно то наследие в Формуле-1, о котором мечтает Хэмилтон. Дело осталось за малым — переехать в Италию и выиграть.

Так что же, рискнёт ли Хэмилтон на закате карьеры или продолжит мечтать о восьмом титуле с «Мерседесом»?