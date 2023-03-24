Тото Вольф оценил отставание от «Ред Булл» в развитии болида

Босс «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о том, насколько сильно болид команды отстаёт от конкурентов из «Ред Булл».
«Я думаю, что наше отставание составляет от 6 до 12 месяцев. Потому что именно столько времени нам потребовалось, чтобы понять, что на самом деле происходит с машиной. И это означает, что нам просто необходимо работать в два раза быстрее, нужен более сильный уклон в развитие машины. Их преимущества будут постепенно уменьшаться, если концепция болида уже достаточно зрелая.
Дополнительная работа в аэродинамической трубе может немного помочь, но не сильно. Нам нужно собраться с мыслями, и если мы фундаментально понимаем, в каком направлении необходимо развиваться, то прогресс будет быстрым. Но мы должны работать идеально», — рассказал Вольф в интервью The Race.
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