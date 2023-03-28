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«Макларен» показал фотографии Норриса и Пиастри в новой аэродинамической трубе

«Макларен» показал фотографии Норриса и Пиастри в новой аэродинамической трубе
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«Макларен» поделился фотографиями Ландо Норриса и Оскара Пиастри в новой аэродинамической трубе.

«Мы провели Ландо и Оскару экскурсию по нашей новой ультрасовременной аэротрубе, расположенной в Технологическом центре «Макларена». Ещё один шаг вперёд в нашей миссии по возвращению в группу лидеров», – написала команда на своей странице в социальной сети.

Анализ проблем нового болида показал, что у команды проблемы с аэродинамикой, что требует новых кадров. В итоге «Макларен» подписал контракты с 15 новыми специалистами, в число которых входят сотрудники ряда ведущих команд, таких как «Феррари», «Ред Булл» и «Астон Мартин». Одним из главных приобретений коллектива стал глава «Астон Мартин» по аэродинамическим характеристикам и анализу Мариано Альперин.

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