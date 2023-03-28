Штайнер: мы довольны Хюлькенбергом, он дал «Хаасу» то, что было нужно

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился впечатлениями от работы с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом, который заменил Мика Шумахера.
«Я считаю, Хюлькенберг дал нам то, что нужно. И мы сразу это почувствовали. У Кевина были проблемы в квалификации, у Нико — нет. Но Магнуссен не расстроился, он был вполне доволен тем, что Нико не испытывал трудности. Опыт Хюлькенберга? Поэтому мы его и взяли. Можно посчитать, что я говорю это задним умом, но нам сразу было понятно, что команды будут двигаться в этом направлении.
Есть десять хороших команд, у всех хорошие гонщики, все стабильны с финансовой и технической точек зрения. Поэтому все сближаются, а гонщик может изменить ситуацию, если способен выжимать максимум из машины. Этого мы и хотели. Команде нужен был опытный гонщик, так что мы довольны», — цитирует Штайнера Autosport.
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