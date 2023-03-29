Оскар Пиастри вспомнил, как держал российский флаг на стартовой решётке Гран-при Австралии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри вспомнил, как он выполнял обязанности грид-боя на стартовой решётке Гран-при Австралии 2015 года и держал российский флаг, поскольку был приписан к болиду Даниила Квята.
«Я был приписан к болиду Даниила Квята. Когда пару лет назад мы с ним пересеклись, я напомнил ему тот случай. Он бы меня даже не вспомнил, потому что его машина сломалась по пути на стартовую решётку.
Так что я стоял там и держал его флаг перед процедурой исполнения национального гимна, но место на стартовой решётке передо мной было пустым. Пару лет назад мы с ним вспомнили этот момент, когда встретились. Забавно, насколько тесен мир. Восемь лет назад я стоял на стартовой решётке и держал флаг, а сейчас сам выступаю в Формуле-1 и кто-то держит уже мой флаг», — приводит слова Оскара Пиастри официальный сайт Формулы-1.
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