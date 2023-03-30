Доменикали: Формула-1 могла бы проводить по 30-32 Гран-при за сезон

Исполнительный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали высказался о количестве трасс, желающих принимать у себя Гран-при Формулы-1.

«Сейчас мы и правда могли бы проводить 30-32 Гран-при в год. Просто потому что есть очень много желающих проводить гонки Формулы-1. Однако серию устраивает текущий лимит в 24 гонки за сезон», — приводит слова Стефано Доменикали RaceFans.

В сезоне-2023 Формулы-1 должно было пройти рекордные 24 Гран-при, однако Гран-при Китая был отменён из-за коронавирусных ограничений.

В нынешнем сезоне в календаре чемпионата мира дебютирует Гран-при Лас-Вегаса.

Ранее Доменикали выступил с заявлением о подготовке проведения этапа Гран-при Формулы-1 в Мадриде, однако это возможно не ранее 2026 года из-за контракта с другой испанской трассой — в Барселоне.