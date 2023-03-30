Алонсо оценил свои шансы выиграть 33-й Гран-при в карьере
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Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо оценил свои перспективы выиграть 33-й Гран-при в карьере.
«Впереди длинный чемпионат, многое может измениться. Я не знаю, будет ли возможным ещё одно попадание на подиум. Мы не являемся прямыми конкурентами «Ред Булл». Так что настрой такой же, как был в Джидде. Надеюсь одержать 33-ю победу, но нужно быть реалистами», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.
Напомним, в первых двух гонках сезона-2023 Алонсо дважды финишировал третьим. Последней выигранной Алонсо гонкой является Гран-при Сингапура 2013 года, когда испанец выступал в составе «Феррари».
На Гран-при Саудовской Аравии Алонсо в сотый раз в карьере финишировал на подиуме.
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