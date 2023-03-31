«Не смогли войти в ритм». Ферстаппен — о свободных заездах на Гран-при Австралии

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от прошедших свободных заездов на Гран-при Австралии.

«Сегодня условия были не очень хорошими, сцепление с дорогой было низким, а асфальт казался скользким. Было довольно сложно менять тип шин, было трудно, когда хочешь сразу нажать на газ. Кроме того, было довольно много остановок из-за красных флагов, поэтому мы так и не смогли войти в ритм.

Трудно сказать, как чувствует себя машина, поскольку у нас ни разу не было большого окна, когда мы находились на лучших шинах. Мы изучим данные сегодня вечером и посмотрим, что нужно сделать завтра. В оставшуюся часть уикенда условия должны быть более солнечными, так что мы сможем сосредоточиться на таких выступлениях [в хорошую погоду]», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.