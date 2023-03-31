Феттель: я не собирался заменять Стролла

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель признался, что даже не думал о возможности выхода на замену вместо Лэнса Стролла на Гран-при Бахрейна.

«Я тогда путешествовал с семьёй и не сразу узнал, что случилось с Лэнсом. Узнав об этом, я написал ему и пожелал скорейшего выздоровления. У меня не было даже мысли о возвращении. Мы пообщались с Майком Краком, руководителем «Астон Мартин», обсудили инцидент с Лэнсом, но речи о выходе на замену вообще не шло», — приводит слова Феттеля Sky Deutschland.

Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки, упав с велосипеда и повредив запястья. Он пропустил предсезонные тесты, однако смог выйти на трассу на этапе в Бахрейне. В случае если бы Лэнс был недоступен, его место занял бы бразилец Фелипе Другович.