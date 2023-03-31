Эксперт считает, что «Ред Булл» не должен делать ставку на Ферстаппена в сезоне-2023

Эксперт Sky Sports Наоми Шифф высказалась о противостоянии напарников по «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена.
«На данном этапе сезона, когда мы только приближаемся к третьей его гонке, я думаю, что было бы глупо со стороны команды принимать решение о том, кого они собираются поддерживать. Если Чеко будет так же быстр, как в Саудовской Аравии, то почему бы не дать ему такую возможность.
Особенно здесь, в Австралии. У Чеко репутация уличного короля, по статистике ему не хватает побед только в Канаде и Австралии, и он соберёт победы на всех уличных трассах.
Что до команды, то я хотела бы задать вопрос Кристиану Хорнеру — в какой момент они будут принимать решение о том, кого они собираются поддерживать», — приводит слова Наоми Шифф GPFans.
- 31 марта 2023
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