Расселл прервал интервью после квалификации Ф-1 из-за пожара на пит-лейне

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл ненадолго прервал общение с журналистами после квалификации Гран-при Австралии Формулы-1 из-за происшествия в гонке поддержки, сообщает Mirror. Расселл комментировал Sky Sports свой второй результат позади Макса Ферстаппена, однако затем обратил внимание на телетрансляцию, в которой показали пожар в гонке V8 Supercars. Как выяснилось, это был гонщик Джеймс Кортни, на чьём автомобиле во время заезда на пит-лейн загорелось переднее левое колесо. Механики быстро начали тушить огонь, а сам пилот выбрался из машины и не пострадал.

Фото: Fox Sports

«Ох, ну и ерунда», — отреагировал Расселл. Убедившись, что не произошло ничего страшного, британский гонщик «Мерседеса» вернулся к обсуждению квалификации Гран-при Австралии.