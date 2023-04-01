Расселл прервал интервью после квалификации Ф-1 из-за пожара на пит-лейне

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл ненадолго прервал общение с журналистами после квалификации Гран-при Австралии Формулы-1 из-за происшествия в гонке поддержки, сообщает Mirror. Расселл комментировал Sky Sports свой второй результат позади Макса Ферстаппена, однако затем обратил внимание на телетрансляцию, в которой показали пожар в гонке V8 Supercars. Как выяснилось, это был гонщик Джеймс Кортни, на чьём автомобиле во время заезда на пит-лейн загорелось переднее левое колесо. Механики быстро начали тушить огонь, а сам пилот выбрался из машины и не пострадал.
Фото: Fox Sports
«Ох, ну и ерунда», — отреагировал Расселл. Убедившись, что не произошло ничего страшного, британский гонщик «Мерседеса» вернулся к обсуждению квалификации Гран-при Австралии.
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