Расселл: у «Ред Булл» феноменальная скорость, но мы должны попробовать обогнать их

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил шансы команды побороться с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за победу на Гран-при Австралии.

«Мы должны попробовать, не так ли? Нужно идти за победой. Макс будет очень быстрым, никто этого не скрывает, и на этой трассе, кажется, будет сложно обгонять. Значит, старт и первый круг станут крайне важными. У болида «Ред Булл» просто феноменальная скорость, так что будет сложно бороться с Ферстаппеном, но посмотрим, что можно сделать. Если появится возможность, мы постараемся обогнать его», — приводит слова Расселла Motorsport.

Макс Ферстаппен показал лучший результат в квалификации на Гран-при Австралии. Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали второе и третье время соответственно.