Тост считает, что Цунода будет готов заменить Переса в «Ред Булл» в 2025 году
Поделиться
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о пилотах своей команды — Юки Цуноде и Нике де Врисе. Тост отметил, что в 2025 году Цунода будет готов к переходу в «Ред Булл» на место Серхио Переса.
«Юки провёл две очень сильные гонки в этом сезоне. Я доволен его выступлениями.Это не его вина, что мы пока неконкурентоспособны. Насколько мне известно, у Серхио Переса есть контракт на следующий год. Всё, что я могу сказать — Юки на правильном пути. Он прибавил во всех отношениях. Но, думаю, в 2024 году он снова будет в составе «Альфа Таури». В 2025-м же он наконец-то будет готов к переходу в «Ред Булл».
Ник де Врис? Он ещё новичок, ему нужно время. Но я ждал чего-то подобного», — приводит слова Франца Тоста Sport1.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
23:46
-
22:50
-
21:59
-
21:26
-
20:35
-
19:37
-
19:34
-
18:55
-
18:46
-
18:00
-
17:38
-
16:56
-
16:22
-
15:10
-
14:38
-
14:11
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:33
-
13:11
-
12:59
-
12:40
-
12:20
-
12:02
-
11:45
-
11:41
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
10:49
-
10:35
-
10:11
-
09:43
-
09:39
Партнерский контент