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Тост считает, что Цунода будет готов заменить Переса в «Ред Булл» в 2025 году

Тост считает, что Цунода будет готов заменить Переса в «Ред Булл» в 2025 году
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о пилотах своей команды — Юки Цуноде и Нике де Врисе. Тост отметил, что в 2025 году Цунода будет готов к переходу в «Ред Булл» на место Серхио Переса.

«Юки провёл две очень сильные гонки в этом сезоне. Я доволен его выступлениями.Это не его вина, что мы пока неконкурентоспособны. Насколько мне известно, у Серхио Переса есть контракт на следующий год. Всё, что я могу сказать — Юки на правильном пути. Он прибавил во всех отношениях. Но, думаю, в 2024 году он снова будет в составе «Альфа Таури». В 2025-м же он наконец-то будет готов к переходу в «Ред Булл».

Ник де Врис? Он ещё новичок, ему нужно время. Но я ждал чего-то подобного», — приводит слова Франца Тоста Sport1.

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