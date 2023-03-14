Хватит мучить вторую команду «Ред Булл». Она заслужила воли и успеха

Не так давно немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что новое руководство концерна «Ред Булл» недовольно нынешними результатами «Альфа Таури» и полагает, что у «Скудерии» есть два пути: продажа или переезд в Англию. Объясняем, почему первый вариант куда лучше для самих «модников».

Что за слухи?

Слухи о туманном будущем «Альфа Таури» начали циркулировать ещё до смерти Дитриха Матешица. После смены регламента команда провела сезон в хвосте пелотона, да и с маркетинговой точки зрения не особо помогала захвату рынка модным брендом «Ред Булл».

Франц Тост отреагировал на разговоры в паддоке и поделился, что провёл несколько успешных встреч с Оливером Минцлаффом (новым фактическим боссом «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата»). По словам Тоста, пока что акционеры не планируют продавать «Альфа Таури» и лишать её поддержки со стороны «Ред Булл». Но, во-первых, никто не опроверг возможный переезд команды, а во-вторых, всё это может быть частью более крупной игры.

По данным Auto Motor und Sport, существовало сразу три потенциальных кандидата на покупку. Помимо семьи Андретти, это команды из младших серий «Хайтек» и «Мумбаи Фалконс». Майкл Андретти уже опроверг возможность покупки. В «Мумбаи» подобным слухам удивились, а «Хайтек» решил ничего не комментировать. Также не стоит забывать о «Порше» и «Хонде», которые продолжают изучить варианты для возвращения в Ф-1 в 2026 году или чуть позже.

Что получит «Ред Булл» от переезда?

Нынешняя модель управления командой, похоже, считается акционерами неэффективной. Расположение штаб-квартиры в итальянской Фаэнце и отдела по аэродинамике в английском Бистере не позволяет командам сотрудничать на должном уровне.

В «Альфа Таури» трудно привлечь специалистов из-за рубежа (считай — из Великобритании), при этом если «Ред Булл» приходится сокращать сотрудников из-за лимита бюджетов, то они скорее отправятся к конкурентам, базирующимся в Англии, чем согласятся на переезд в Италию, да к тому же в менее конкурентоспособную команду.

На старте сезона-2023 «Альфа Таури» вновь не впечатлила Фото: Clive Mason/Getty Images

А вот если «Альфа Таури» окажется под боком, то это обеспечит «Ред Булл» не только безболезненным обменом кадрами, но и — чисто теоретически — способом борьбы с лимитом на бюджеты. Смогут ли контролёры от ФИА понять, на какую именно команду работает конкретный человек, который официально устроен в компании «Ред Булл Текнолоджиз»? Очевидно, у конкурентов начнут возникать нехорошие подозрения…

Ну, это дело ФИА и соперников, а для «Ред Булл» важно сохранить вторую команду, чтобы в том числе на её болидах обкатывать двигатели, построенные по регламенту 2026 года, и получать дополнительные данные.

Констатируем: целью переезда скорее окажется не будущий успех «Альфа Таури», а ещё один шаг в более глобальных планах Red Bull.

Для будущего «Альфа Таури» нужна продажа

Сейчас «Альфа Таури» продолжает зависеть от своей «сестры» в использовании аэродинамической трубы, поставке двигателей, гидравлики, коробки передач и задней подвески.

Интересно, что команда, в отличие от «Хааса», в некоторых случаях производит детали самостоятельно, хотя могла бы получить их от «Ред Булл». Как ни странно, из-за особенностей правил иногда это помогает экономить средства. Но тот же «Хаас» всё равно выглядит более независимым в принятии решений: с нынешнего года американцы ещё и перестали брать к себе молодёжь «Феррари». А вот «Альфа Таури» приходится прислушиваться к любому мнению Хельмута Марко и компании.

Если переезд всё-таки состоится, то его смысл будет только в случае размещения «Альфа Таури» в одном кампусе с «Ред Булл». Но как тогда быть с базой в Италии, в которую не так давно инвестировали серьёзные средства? Плюс понятно, что далеко не все итальянские сотрудники переедут в Великобританию — нужно разбираться с увольнениями согласно законодательству и набирать новых.

Да, переезд теоретически может привести «Альфа Таури» к более высоким местам, но тогда в Формуле-1 фактически останется девять с половиной команд: мы увидим настоящую «сестру», а не одного из конкурентов.

Прямо сейчас «Альфа Таури» продолжает терять своё историческое значение. Команду нельзя назвать ни самостоятельным конструктором, ни — после прихода Ника де Вриса — молодёжным коллективом. У неё нет собственной философии, а значит, нет и будущего.

Итог

Продавать коллектив в Red Bull, возможно, особо и не хотят, особенно до дебюта новых двигателей. Но для действительно яркого будущего «Альфа Таури» это необходимо. Команде пора инициировать процесс отсоединения от «сестры».

Благодаря этому руководство сможет начать действовать самостоятельно и принимать больше смелых решений (например, взять Мика Шумахера вместо де Вриса). Когда коллектив освободится от «клейма» второй команды, у него появится больше мотивации для борьбы. Переезд же сформирует ещё один пояс, который обвяжет Франца Тоста и его сотрудников туже, чем это было раньше. Оставить всё как есть тоже нельзя. «Альфа Таури» без собственного «я» будет продолжать проваливаться в зачёте, пока с грохотом не упадёт к ногам новых акционеров.