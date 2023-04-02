Гасли может пропустить ГП Азербайджана, если получит штраф за аварию с Оконом
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Пилоты французской команды «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон вызваны к стюардам по поводу аварии после второго рестарта гонки на Гран-при Австралии.
После возобновления гонки произошло несколько инцидентов. Гасли врезался в своего напарника Эстебана Окона, в результате чего обе машины вылетели с трассы в отбойник и не смогли продолжить гонку.
Если по итогам расследования Гасли будет признан виновным в аварии, то он получит два штрафных балла и будет вынужден пропустить следующий этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Сейчас у француза 10 штрафных баллов.
Напомним, резервистом «Альпин» является австралийский гонщик Джек Дуэн, выступающий также в Формуле-2. В случае дисквалификации Гасли он может выступить на этапе в Баку.
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