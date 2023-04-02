Кевин Магнуссен прокомментировал свою аварию на Гран-при Австралии

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал свою аварию в конце гонки на Гран-при Австралии. Напомним, у Магнуссена слетело колесо болида в результате повреждения задней подвески после контакта с ограждением. Сам гонщик не пострадал, но на трассе остались обломки от аварии, а гонку пришлось прервать красными флагами.

«Я ударился о стену на выходе из второго поворота, подвеска сломалась, слетело колесо, и мне пришлось остановиться. Я даже не почувствовал этого, так как это не было чем-то серьёзным в машине. Но этого было достаточно, чтобы повредилась подвеска и оторвалась шина. Очень жаль, но в тот момент я был на 12-м месте, и казалось, что я не смогу набрать очки.

Нам не повезло с первым красным флагом, так как мы только что провели пит-стоп, и казалось, что мы были быстрее, чем следующая пара машин, так что я был вполне уверен в себе на том этапе гонки. Затем мы остановились под машиной безопасности, а сразу после этого загорелся красный флаг. Все поставили новые шины, на которых доехали до конца гонки, а мы были последними. Это был не мой день, но казалось, что у машины был приличный темп, так что я воодушевлён этим», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».