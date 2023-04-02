Окон: у некоторых гонщиков были суицидальные стандарты пилотирования после рестарта

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон раскритиковал стиль пилотирования некоторых гонщиков после рестарта гонки, отметив, в частности, Ника де Вриса (прим. «Чемпионата» — Окон перпутал Де Вриса с Цунодой).
«Мои шины были прогреты, не было ощущения, что очень скользко. Проблема была в том, что из-за освещения мы не так хорошо видели. А у некоторых гонщиков были суицидальные стандарты пилотирования в первом повороте. Например, у Ника де Вриса. Это было очень опасно. Да, можно многое выиграть на этом, но это рискованно», — приводит слова Окона Motorsport.
Напомним, в гонке на Гран-при Австралии было три рестарта. После второго перезапуска на первом же повороте случилось несколько аварий, в результате которых машины Ника де Вриса, Логана Сарджента, Пьера Гасли и Эстебана Окона были исключены из протокола.
Позже Окон сказал, что не держит зла на Гасли, который в него врезался.
- 2 апреля 2023
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