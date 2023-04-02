Пьер Гасли высказался о Гран-при Австралии, на котором он столкнулся с напарником

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал результаты Гран-при Австралии. Гасли после второго рестарта гонки столкнулся со своим напарником Эстебаном Оконом и влетел в отбойник.

Оба гонщика не смогли вернуться на трассу и были исключены из протокола.

«Я очень разочарован результатами сегодняшней гонки. Большую часть времени я был пятым, преследуя Карлоса Сайнса в борьбе за четвёртое место, и мы показали действительно хороший гоночный темп. Очень горько быть близко к десяти набранным очкам и в итоге остаться вообще без очков. Сейчас нам нужно сосредоточиться на положительных моментах. Рад, что у меня и у Эстебана всё в порядке после инцидента. Мы будем двигаться дальше и сосредоточимся на следующей гонке», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».