В «Альпин» прокомментировали столкновение Гасли с Оконом

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал столкновение Пьера Гасли и Эстебана Окона на втором рестарте Гран-при Австралии, из-за которого команда не набрала ни одного очка.
«Пусть очень разочаровывает покидать Гран-при с нулём очков, мы можем быть довольны скоростью машины. Мы показали, что можем бороться с ближайшими соперниками. Пьер сегодня пилотировал очень хорошо, большую часть гонки ехал пятым и участвовал в борьбе за подиум с «Мерседесом», «Астон Мартин» и «Феррари». Мы должны находить для себя позитив в этом, пусть это будет мотивацией на будущее.
Эстебану, определённо, не повезло с последовательностью событий в гонке, но он проделал хорошую работу, чтобы вернуться в очки благодаря ряду продуманных обгонов. Не повезло, что две наши машины столкнулись на третьем старте с места, но я рад, что оба пилота в порядке при таком инциденте. Мы продолжим двигаться вперёд, а такие тяжёлые моменты только сплачивают команду. Мы уже с нетерпением ждём Баку, где у нас запланировано обновление машины», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».
- 2 апреля 2023
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