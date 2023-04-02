Судьи отклонили протест «Хааса» на результаты Гран-при Австралии Формулы-1

Судьи Гран-при Австралии Формулы-1 после долгих разбирательств отклонили протест команды «Хаас» на итоговые результаты гонки. В «Хаасе» были недовольны тем, какой порядок пилотов установила дирекция гонки после третьего красного флага. «Хаас» в своём протесте утверждал, что при финальном рестарте гонки дирекция должна была учитывать положение пилотов при пересечении так называемой второй линии сейфти-кара, а не их положение на стартовой решётке перед вторым рестартом.
В своём решении судьи посчитали, что в сложившихся обстоятельствах гоночная дирекция приняла решение, соответствующее спортивному регламенту Формулы-1. Стюарды приняли аргументы гоночного директора, что в условиях ограниченного времени и имевшихся данных именно положение машин на решётке было самым достоверным источником информации.
Если бы гоночная дирекция расставила пилотов в соответствии с их положением на SC2, то Нико Хюлькенберг должен был оказаться на одну позицию выше — впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Соответственно, немец занял бы не седьмое место, а шестое.
- 2 апреля 2023
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